Karar yazarı Taha Akyol: Mazlumlar gücü ele geçirince elbette zalim olabilir

Karar yazarı Taha Akyol, Adana'da türbanlı bir polisin, Furkan Vakfı üyesi türbanlı bir kadını coplamasının "Mazlumlar zalim olabilir mi" tartışmasını gündeme getirdiğini söylerken, "Gücü ele geçirince elbette zalim olabilir. Çünkü güç zehirlenmesi insan tabiatında vardır" dedi.

Akyol, yazısında AKP'nin dönüşümünü örnek gösterirken, "Baskılardan yakınarak iktidara geldi, AİHM kararlarının bağlayıcılığını Anayasa’nın 90. Maddesine yazdı. Ama 'gücünden' emin hale geldikten sonra 'AİHM kararları bizi bağlamaz' sözüyle somutlaşan baskılara yöneldi" dedi.

Akyol, "Güç zehirlenmesi yükseklerde daha kolaydır. Onların gücünü zulüm ve haksızlık yapamayacakları şekilde sınırlamak, denetlemek ve dengelemek şarttır; yani kuvvetler ayrılığına dayalı modern hukuk devleti" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.