T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karar yazarı Taha Akyol: Mazlumlar gücü ele geçirince elbette zalim olabilir

"Tarih laboratuvarının öğrettiği ders şudur: Sınırlanmayan, denetlenmeyen, dengelenmeyen güç yozlaşır, zalimleşir…"

23 Mart 2022 08:24

Karar yazarı Taha Akyol, Adana'da türbanlı bir polisin, Furkan Vakfı üyesi türbanlı bir kadını coplamasının "Mazlumlar zalim olabilir mi" tartışmasını gündeme getirdiğini söylerken, "Gücü ele geçirince elbette zalim olabilir. Çünkü güç zehirlenmesi insan tabiatında vardır" dedi. 

Akyol, yazısında AKP'nin dönüşümünü örnek gösterirken, "Baskılardan yakınarak iktidara geldi, AİHM kararlarının bağlayıcılığını Anayasa’nın 90. Maddesine yazdı. Ama 'gücünden' emin hale geldikten sonra 'AİHM kararları bizi bağlamaz' sözüyle somutlaşan baskılara yöneldi" dedi. 

Akyol, "Güç zehirlenmesi yükseklerde daha kolaydır. Onların gücünü zulüm ve haksızlık yapamayacakları şekilde sınırlamak, denetlemek ve dengelemek şarttır; yani kuvvetler ayrılığına dayalı modern hukuk devleti" ifadesini kullandı. 

Yazının tamamı için tıklayın.

taha akyolfurkan vakfıgüç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24