Karar yazarı Taha Akyol: Erdoğan'ın söylemi, artık ekonomi alanında bile ideolojiktir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı’nın söylemi, artık ekonomi alanında bile ideolojiktir" dedi. Akyol, Erdoğan'ın eski sözlerini hatırlatarak yazısında şunları kaydetti:

"Mesela ; 'İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır…' Aynı iktidar ama 'ekonominin dini olmaz' dediği dönemden çok farklı…

Ekonomi yönetiminin rasyonelliğine güven o kadar sarsılmıştır ki, iki gün önce Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 'enflasyonun düşmesini bekliyoruz' deyince bunun 'faiz sebeptir…' iması olduğunu düşünen piyasalarda dolar TL olarak 8.3’lü rakamlardan 8.4’lü rakamlara çıktı!

Türkiye’nin dış borcu 450 milyar dolardır, maliyetini siz hesaplayın.

Emirle faiz indirtme girişimleri Türkiye’ye çok pahalıya mal oldu.

İslam’da faizle ödünç vermek elbette haramdır. Çağımızda ise söz konusu olan; kişiler arasında ödünç işlemi değil, ekonominin makro dengeleri açısından vazgeçilmez nitelikteki 'para politikası enstrümanı'dır.

Bu enstrümanla oynamanın nelere mal olduğunu Türkiye’nin sürüklendiği ekonomik krizde gördük."