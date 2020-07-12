Karar yazarı Taha Akyol: Ayasofya’nın 2020 Temmuz’unda cami yapılmasında anahtar kavram 'siyasi boyut'

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Ayasofya'nın ibadete açılma kararını bugünkü köşesinde yorumladı. Akyol, Türkiye’de bütün milliyetçi ve muhafazakarların kalbinde bir Ayasofya hicranı vardır. Osman Yüksel’in altmış yıl önceki Ayasofya şiiri bunun en heyecanlı ifadesidir. Şiir 10 Temmuz 2020 gününe kadar AK Parti’nin resmi gündemine hiç girmedi. Ağır sözler; tezgah, oyun, namussuzlar… Ayasofya’nın 2020 Temmuz’unda cami yapılmasında anahtar kavram 'siyasi boyut'tur." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Son yıllarda 'Biz kendimize yeteriz' denilmesi gösteriyor ki, dışarıdan kaynak sağlayan bir ekonomik ve siyasi program ortaya konulamıyor… İktidar; Batı’yla ilişkiler bundan da kötü olamayacağına göre, Ayasofya’yı cami yapmanın yaratacağı tepkiler göze alınabilir diye düşünmüş olmalı. Bu durumda içe dönük çok kuvvetli bir mesaj ne olabilir? Tabii Ayasofya’nın camiye çevrilmesi! İslami ve milliyetçi hassasiyeti olan hangi kalp etkilenmez ki?! Uluslararası planda ise hükümetlerden sert tepkiler beklemiyorum ama Batı kamuoyunda Türkiye’nin imajı daha ‘uzak’ hale gelecek, aşırı sağ akımlar da İslamofobik duyguları kışkırtacaktır." görüşünü savundu.

Akyol, "Hatırlayalım, Erdoğan’ın bir uyarısı daha vardı: 'Dünyanın bir çok ülkesinde bizim binlerce camimiz var ‘Ayasofya açılsın’ diyenler bu camilerimizin başına ne gelir bunu düşünüyorlar mı?' Şimdi bunu iktidar düşünmeli! Cami olarak ibadete açıldığında mozaikler ne olacak? Bin beş yüz yıllık binaya namaz vakitlerinde kapanan, diğer zamanlarda açılan perdeler mi takılacak?

İç düzenleme nasıl olacak bilmiyoruz. Türkiye vatanımızdır, Türkiye’nin üzerine husumet çekmemek hepimizin görevidir. 'Oyun'lara, 'tezgâh'lara dikkat edilmeli… Batıdaki fanatiklerden 'bizim camilerimizin başına ne gelir' diye ciddiyetle düşünülmeli. İslami ibadet ile birlikte 'evrensel mirasa saygı' mesajını birlikte sağlayan bir iç düzenleme yapılmalı." ifadesini kullandı.

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