Karar yazarı Oğur: Esas mesele şarkının sözleri değil, Tarkan gibi bir popüler kültür ikonunun siyasi sembol haline gelmesi

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "Aslında esas mesele Tarkan’ın şarkısının sözleri değil, Tarkan gibi bir popüler kültür ikonunun siyasi bir sembol haline gelmesi... Bu iktidar sahiplerine itirazların artık politik bir tartışmanın ötesine geçtiğini, organik bir toplumsal talebi arkasına aldığını söylüyor. Tarkan, Gülşen bile bu itirazların sözcüsü olabiliyor" dedi.

Oğur, "Ama genelde iktidarlar yerin altından yerin üstüne çıkan bu sesi duymayı tercih etmezler. Bu sefer de öyle oldu. Onun yerine bilindik şarkıya devam etmek, Tarkan’ın FETÖ, CHP, HDP projesi olduğunu söylemek, klibindeki figüranlardan birinin KHK’lı bir öğretmen olduğunu çıkarıp göstermek daha iç rahatlatıcı" ifadesini kullandı.

Oğur, "Apolitik alandan yükselen siyasi sesler, bir iktidarın toplum üzerindeki baskısının artık ters tepmeye başladığına da işaret ediyor. Türkiye’de son zamanlarda siyasi tartışmaların ortasına düşen sanatçılar da bugüne kadar açık siyasi tavırları ve protest eserleriyle bilinenler değil. Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Gülşen ve son olarak Tarkan... Hiçbiri siyasi tartışmaların ortasına düşmeyi kendileri seçmedi. Ama siyasi atmosfer onların sadece müzik ve eğlence dünyasında mutlu mesut yaşamasına izin vermedi" dedi.

Oğur, "Bundan 10 yıl önce Gülşen’in ülkedeki en muhalif ve cesur sanatçılardan biri haline geleceğine kim inanırdı? Ama toplumun artık kalıbına sığmadığı, nefes almakta zorlandığı zamanlarda elinde başka bir amaç için mikrofon olan sanatçılar da o mikrofonları siyasi itirazlar için kullanmaya başladılar" ifadesini kullandı.

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