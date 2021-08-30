Karar yazarı Oğur: Bir videoyla iktidarı aklamaya çalışırken, zavallı bir genç mültecinin hayatını karartmış oldular

Karar yazarı Yıldıray Oğur, sosyal medyada kasa kasa kabağın çöpe döküldüğü videoyla ilgili olarak yapılan paylaşımları ve başlatılan soruşturmayı hatırlatarak, "Günün sonunda bir videoyla iktidarı aklamaya çalışırken, zavallı bir genç mültecinin de hayatını karartmış oldular" dedi.

Oğur, başlatılan soruşturma kapsamında kabakların bozuk olduğunun ve videoların farklı günlerde çekildiğinin anlaşıldığını hatırlattı.

Çalışanın sigortasız çalıştırılan bir mülteci olduğunun tespit edildiğini ve sınır dışı edileceğini hatırlatan Oğur şunları yazdı:

"Ama videoyu dolaşıma sokanlar, medyayı, bakanlığı, polisi görev çağıranlar bir an bile 'acaba kabaklar bozuk olabilir mi' diye düşünmemişti.

Çünkü tek ilgilendikleri; artık herkes için dayanılmaz hale gelen hayat pahalığının, gıda enflasyonun sorumluluğunu toz kondurmak istemedikleri iktidarın üzerinden alıp bilinmeyen şer odaklarına atmaktı.

Özellikle beyaz kabak gibi halkın en çok tükettiği sebze olarak özel olarak seçilmiş olmalıydı. Patlıcanı, domatesi, fasulyeyi değil, beyaz kabağı çöpe dökerek fiyatını artırmaya çalışanlar halkı en hassas noktasından vurmaya çalışmıştı!

8.5’a çıkmış dolar kuruyla artan girdi maliyetleri, yüzde 19 ile dünyanın en yüksek enflasyon oranı, yüksek faizler, kuraklık gibi karmaşık ekonomik açıklamalara takılmayıp yine gerçek suçluları bulmuşlardı.

İktidarı ve Cumhurbaşkanı’nı halkın gözünden düşürmek için soğan depolayan fırsatçılar, sürekli fiyat artıran market zincirlerinden sonra şimdi de sebzeleri çöpe dökerken yakalanan halciler!

Hiçbiri değilse suç iş beğenmeyen işsizlerde, nimete nankörlük eden halktaydı ama asla “ekonominin sorumlusu benim” diyen Cumhurbaşkanı’nda, ekonomiyi toplanamaz halde dağıtıp kayıplara karışmış damat bakanda değildi.

Günün sonunda bir videoyla iktidarı aklamaya çalışırken, zavallı bir genç mültecinin de hayatını karartmış oldular."

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