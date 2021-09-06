Karar yazarı Ocaktan: Sokak ortasında gazetecileri, siyasetçileri döven korunaklı yandaşlara hesap soracak bağımsız bir yargı arıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ''Sokak ortasında gazetecileri, siyasetçileri döven korunaklı yandaşlara hesap soracak bağımsız bir yargı arıyoruz. Gelecek nesillere vicdanları yaralayan böyle bir adalet tablosu bırakacaksak, bilelim ki gençler bizi asla affetmeyecek'' düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, ''İtiraf etmeliyim ki bu ifadeler karşısında kısa süreliğine de olsa bir tereddüt yaşadım. Eğer bu sözleri Anayasa ya da Yargıtay başkanı, hatta bir muhalefet partisi lideri söylemiş olsaydı “Evet Türkiye’nin halen yaşamakta olduğu derin hukuksal problemlere parmak başmışlar, alkışlamak lazım” der ve geleceğimiz için umutlu olmaya devam ederdim.'' görüşünü savundu.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

''Ama bu sözleri Türkiye’nin yönetiminde tek söz sahibi olan, dahası yargının, yasamanın, yürütmenin bağlı olduğu cumhurbaşkanı söylüyor. Peki cumhurbaşkanı yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini söyleyemez mi? Elbette söyler, hatta sadece söylemekle kalmaz, yürütmenin başı olarak yargının bağımsızlığına gölge düşürebilecek en küçük bir imada bulunmayı aklından bile geçirmez.

Yürütmenin, kimlerin yargılanması ya da ne kadar tutuklu kalması gerektiği konusunda telkinlerde bulunduğu bir ortamda yargının bağımsız olması mümkün olabilir mi?

Eğer bir ülkede AİHM’in serbest bırakılmalarına dair bağlayıcı kararlarına rağmen insanlar keyfi ve haksız şekilde yıllardır özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlarsa, sadece ifade özgürlüğünden doğan haklarını kullandıkları için cezalandırılmaya devam ediliyorlarsa o ülkede hukukun üstünlüğünden ve adaletin tecellisinden söz etmek ne yazık ki mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı açılışta yaptığı konuşmada gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasın ‘adalet’ olduğunu söylüyor. İşte miras bırakacağımız o adaletin fotoğrafı:

Yazarlar, siyasetçiler ve sivil toplum insanları bir iddianame bile hazırlanmadan haksız yere yıllardır cezaevinde tutuluyor..

Mafya liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçiye en azından soru soracak bir yargı henüz bulunamadı…Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na saldırdığı için kahraman ilan edilen ‘inek hırsızı’ ile ilgili davanın neden yıllardır sürdüğünü merak ediyoruz. Eğer gelecek nesillere vicdanları yaralayan böyle bir adalet tablosu bırakacaksak, bilelim ki gençler bizi asla affetmeyeceklerdir.''