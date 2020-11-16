Karar yazarı Ocaktan: Sanki yeni iktidarın atadığı adalet bakanı, ülkede geçmiş iktidar döneminde yaşanan hukuk facialarını anlatıyo

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hukukta yeni reform açıklamalarına ilişkin olarak, "Eğer hafızamız bize bir oyun oynamıyorsa cumhurbaşkanı bu makama bir hafta önce seçilmedi, adalet bakanı da dün atanmadı. Doğrusu ne yalan söyleyeyim özellikle adalet bakanını dinlerken bir anda memlekette bir iktidar değişimi olduğu hissine kapıldım. Sanki yeni iktidarın atadığı adalet bakanı, ülkede geçmiş iktidar döneminde yaşanan hukuk facialarını anlatıyor, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi vaat ediyor gibiydi..." görüşünü savundu.

T24 yazar ve programcısı Şirin Payzan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala ile yaptığı röportajına yazısında yer veren Ocaktan, "Ve bilelim ki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş dahil Enis Berberoğlu, Ahmet Altan, sırf yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanan gazeteciler, yargı kararı olmadan görevden alınan belediye başkanları ve sokak röportajında konuşan vatandaş İsmail amcanın derdine çare olmayan bir hukuk reformu, asla bir reform değildir." ifadesini kullandı.