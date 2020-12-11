Karar yazarı Ocaktan: Reform belki eski bir yalan, Adem ile Havva’dan kalan...

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan,” Son haftalarda iktidarın adeta kurtuluş umuduyla dillendirmeye başladığı ‘reform’ söylemi, galiba giderek insanlarda bir umutsuzluk duygusu oluşturuyor. Aslında işin başında herkes imkansız gibi görse de, en azından reform umudunu sevmişti. Ama ne zaman ki iktidarın küçük ortağı meseleyi 'fitne' olarak değerlendirmeye başladı, işte o an reform oldu ‘eski bir yalan..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "İnsan hafızasının garip bir işleyiş biçimi var, hiç olmayacak zamanlarda, akla gelmeyecek olaylarla alakasız bağlantılar kuruyor ve zihin dünyanızı başka bir istikamete yöneltiyor... Mesela şu günlerde ne zaman ‘reform’ kelimesini duysam, gayri ihtiyari bir şekilde kendimi, daha çok Kamuran Akkor’un söylediği o meşhur şarkıyı mırıldanırken buluyorum. /Aşk eski bir yalan

Ademle Havva’dan kalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan/ Biliyorum çok alakasız bir durum ama, galiba şarkıların da bize söylemek istediği bir şeyler var... Her ne kadar zaman zaman şarkılara sığınsak da aslında Türkiye’nin şiddetle reforma ihtiyacı var. Özellikle de AK Parti iktidarının mecburiyeti var, zira artık bu gemi yürümüyor..." düşüncesini dile getirdi.

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