Karar yazarı Ocaktan: Putin, insanlığın hafızasına 21. yüzyılın yeni Hitler’i olarak kazınacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Putin, insanlığın hafızasına 21. yüzyılın yeni Hitler’i olarak kazınacak" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Beatles’in 'All You Need İs Love' şarkısını dinlerken 'Söylenmeyen şarkıyı söyleyemezsin' dizesi nedense bana 21. Yüzyılın yeni Hitler’ini hatırlattı. Müstekbirlerin hiç bitmeyen iştahı uğruna şehirler yağmalanıp, bedenler parçalanırken kimlerin hangi şarkıyı söyleyeceğinin ne önemi var ki denebilir. Elbette bir önemi yok, ama biliyoruz ki insanlığın hafızasında bir kötülük simgesi olarak yer alan Naziler’in savaş sırasında baskı altında tuttuğu caz, Paris’te ‘caz mahzenleri’ne çekilmiş ve adeta özgürlük simgesi haline gelmişti. Şimdi Ukrayna’da insanları katleden Putin de söylenmeyen o şarkıyı hiçbir zaman söyleyemeyecek ve inanıyorum ki insanlığın hafızasına 21. Yüzyılın yeni Hitler’i olarak kazınacaktır… Her ne kadar bir takım romantik sosyalistler hâlâ ‘Sovyetler Birliği’ hayalleriyle savaş sever şarkılar söylemeye çalışsalar da Kapitalist ve emperyal Rusya Ukrayna’da insanları katlediyor." ifadesini kullandı.