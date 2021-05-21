Karar yazarı Ocaktan: Paramız yok, rezervler tükendi ve şimdi bütün dünya nezdinde itibar rezervimizi de bitirmeye geldi sıra

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Turizm Bakanlığı'nın "Eğlenin, ben aşlılıyım" maskesinin yer aldığı videosunu hatırlatarak, "İnsan böylesine onur kırıcı bir reklam karşısında 'Gerçekten sahipsiz bir ülke burası…' demek zorunda kalıyor. Türkiye’ye tatile gelecek Avrupalılara 'Eğlenin ben aşılıyım' maskesiyle kendi vatandaşını etiketleyerek aşağılayan ve bütün bir ülkeyi itibarsızlaştırma kampanyası yani… Paramız yok, rezervler tükendi ve öyle anlaşılıyor ki şimdi bütün dünya nezdinde itibar rezervimizi de bitirmeye geldi sıra…" dedi.

Ocaktan, "İşte tam da bu yüzden AK Parti iktidarı, hiçbir şekilde sonuçlarını hesaplamadan her hafta yeni bir icat yapmak zorundadır. Çünkü ülkenin kurumsal hafızası yok edildi, AK Parti’nin işin başında çok itibar ettiği ‘ortak akıl’ terk edildi. Parti içinde tek bir siyasi akıl bile kalmamış olmalı ki kimse çıkıp “Biz ne yapıyoruz, turist toplamak için Türkiye’nin itibarına zarar verecek böyle bir akılsızlığa izin veremeyiz” diyemiyor." düşüncesini dile getirdi.

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