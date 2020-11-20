Karar yazarı Ocaktan: Merkez Bankası faizleri yükseltti, ‘faiz lobisi’ ve hainler mi kazandı şimdi?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararına ilişkin olarak, "Merkez Bankası faizleri yükseltti, ‘faiz lobisi’ ve hainler mi kazandı şimdi?" yorumunu yaptı.

Ocaktan, "Ekonomimiz uçuyor', 'Pandemi sürecinde bile dünya ekonomisi küçülürken biz büyüyoruz' masallarının sonuna geldik ve kelimenin tam anlamıyla duvara tosladık. Artık cumhurbaşkanı dahil herkes gördü ki tosladığımız bu duvarın ötesine geçmenin imkanı yok. İşte bu yüzden de can havliyle Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan attırarak faizi yüzde 15’e yükseltti ve geç de olsa aklın ve mantığın hakimiyetine dönmüş olduk. Peki ne oldu şimdi, faiz lobisi ve hainler mi kazandı?" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Artık şunu biliyoruz; Türkiye siyasi iktidarın basiretsizliği yüzünden bunca zaman, enerji ve para kaybetti. Ve Merkez Bankası’nın kararıyla yeni bir iyimserlik havası kazandı. Kuşkusuz burada esas tehlike, iktidarın eski ezberlerine geri dönmesidir. Bu yüzden de çok fazla iyimser olamıyorum. Mesela iki-üç ay sonra en küçük bir tökezlemede iktidar 'Dış güçler yine yolumuza taş koyuyor, faiz lobisi devrede' söylemine geri dönerse doğrusu bu benim için hiç şaşırtıcı olmaz..." ifadesini kullandı.