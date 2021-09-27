Karar yazarı Ocaktan: İktidar 'zam teröristi' arıyor; önümüzdeki aylarda elektrik ve doğal gaza gelecek zammı iktidar yapacağına göre o gün kimi 'terörist' ilan edecek?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, artan gıda fiyatlarına karşı zincir marketlere denetimlerin başlamasını köşesinde değerlendirdi. Ocaktan, "Maalesef iktidar ekonomik rasyonalitenin ne demek olduğunu unuttuğu için, bugün yeniden 'zam teröristi' arama derdine düşmüş bulunuyor" diyerek yazısında şöyle dedi:

"TÜİK’e göre bile tüketici enflasyonu yüzde 19.25, üretici enflasyonu ise yüzde 45 civarında. Kaldı ki toplum bu rakamlara bile kuşku ile bakıyor.

Yine TÜİK’in açıkladığı tarla fiyatları da son bir yılda yüzde 24,69 artış göstermiş. Yani iktidar üreticiye gerekli desteği sağlayamadığı için ürünler daha kaynağında zamlanmış bulunuyor.

Doğal olarak bu tabloda üretici mutsuz, tüketici mutsuz, aynı zamanda marketçiler de mutsuz. Muhtemelen önümüzdeki aylarda elektrik ve doğal gaza da yüklü zamlar gelecek. Bu zamları bizzat iktidar yapacağına göre, acaba o gün kimi 'terörist’ ilan edecek doğrusu çok merak ediyorum."