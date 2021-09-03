Karar yazarı Ocaktan: Geçmişte Fethullah’la fingirdeşen ne kadar siyasetçi, gazeteci varsa bugün hemen hepsinin sesi daha gür çıkıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Geçmişte Fethullah’la fingirdeşen ne kadar siyasetçi, gazeteci varsa bugün hemen hepsinin sesi daha gür çıkıyor" düşüncesini dile getirdi. Ocaktan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın çıktığı bir televizyon kanalında “İyi Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP’yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ’nün kurduğu bir partidir” açıklamasına ilişkin olarak, "Bahçeli’nin bu yapıya yönelik eleştirileri karşısında Fetullah’ı aslanlar gibi savunmuş ve 'Cemaat bir terör örgütü değildir' diyerek Fethullahçılıkta zirve yapmış bir isimdir." yorumunu yaptı.

Ocaktan yazısında, "Hemen belirtelim ki bu hareket 40 yıldan buyana devlette örgütlenirken bütün siyasi iktidarları (Milli Görüş’ün partileri hariç) ve siyasi partileri kullanmış, AK Parti iktidarıyla da örgütlenmede zirveye ulaşmıştır. Çünkü AK Parti bu “alnı secdeli” yapıya devletin kapılarını sonuna dek açmıştır. AK Parti’nin en tepesinden en alt kademelere kadar Fetullah’a yapılan güzellemeleri bir tarafa bıraksak bile, AK Parti-Fetullah ortaklığının siyasi tarihimizin bir gerçeği olduğunu değiştirmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Ocaktan şunları kaydetti:

"Hal böyleyken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın çıktığı bir televizyon kanalında “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP’yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ’nün kurduğu bir partidir” şeklindeki sözleri abesle iştigaldir. Kaldı ki aynı Cahit Özkan, geçmişte MHP lideri Bahçeli’nin bu yapıya yönelik eleştirileri karşısında Fetullah’ı aslanlar gibi savunmuş ve “Cemaat bir terör örgütü değildir” diyerek Fethullahçılıkta zirve yapmış bir isimdir. Galiba şu tespiti yapmakta yarar var, geçmişte Fethullah’la fingirdeşen ne kadar siyasetçi, gazeteci varsa bugün hemen hepsinin sesi daha gür çıkıyor ve adeta gırtlaklarını yırtarcasına hep bir ağızdan “Valla-billa biz yapmadık, bizi kandırdılar” diyerek nedamet şarkıları söylüyorlar. Pişmanlık duyarak tövbe etmelerinde bir mahzur yok elbette, ama arkalarındaki kirliliği örtmek için bilerek ve isteyerek başkalarına çamur atmayı ahlakla ve vicdanla bağdaştırmak mümkün değildir.

AK Partili grup başkan vekilinin kendi geçmişini unutarak İYİ Parti’yi FETÖ’nün kurdurduğu yalanı, bu kişinin pirüpak olduğunu kanıtlar mı bilemem ama, siyaseten AK Parti’ye büyük zarar verdiği kesin. Yargı bu meselelerle gerçekten hala ilgileniyor mu orası biraz meçhul… Eğer bu ülkede bir hukuk devleti varsa hemen hatırlatalım, AK Partili vekilin ithamı yasalarımıza göre suçtur."