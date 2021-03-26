Karar yazarı Ocaktan: Erdoğan’ın konuşması manifesto niteliğinin çok uzağındaydı, 2023 hedefleri bile çoktan hayal olmuş

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günü AKP kongresinde yaptığı konuşmanın manifesto niteliğinin çok uzağında olduğunu belirtti.

Ocaktan yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büyük kongre öncesinde yeni bir manifesto sinyali vermiş ve partiye gönül verenlerde ciddi bir beklenti oluşturmuştu. Ancak kongre konuşması bir manifesto niteliğinin çok uzağındaydı. Öyle ki AK Parti’nin iddialı olduğu 2023 hedefleri bile çoktan hayal olmuştu. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 2023 hedeflerini yeni bir başlangıç haline dönüştürdüklerinin altını çizdi, 2053 vizyonu ve 2071 idealine işaret etti. Yani 2023 olmadı, yeni hedef 2071…"düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki artık AK Parti, eski AK Parti değil… Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek’in hayalleri istikametinde şekillenen yeni AK Parti daha otoriter ve kendi içine kapanan bir Türkiye’nin şarkısını söylüyor artık. Ve manifestodan aklımızda kalan tek cümle: Yastık altındaki altın ve dövizlerinizi çıkarın ve ekonomiye katın… Maalesef yeni AK Parti’nin vizyonu bundan ibaret…"