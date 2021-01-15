Karar yazarı Ocaktan: Eğer Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençleri “terörist” olarak gören zihniyete itiraz edemiyorsan, ahlak sana ne yapsın

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Dindarlar olarak ahlaklı ve erdemli olma konusunda iyi bir sınav vermiyoruz" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Eğer yalanın fetva ile meşrulaştırıldığı bir ülkede kendilerini 'dindar' olarak tanımlayan insanlar 'yeter ki ezan susmasın, bayrak inmesin' sloganlarının arkasına saklanarak başkalarının hakkının-hukukunun çiğnenmesini görmezden geliyorsa orada ahlaktan, dindarlık bilincinden söz edilemez." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Eğer 83 milyonun bir avuç tefeciye mahkum edildiği bir ülkede dünyanın en büyük ihaleleri 5 imtiyazlı kişiye verilmesi karşısında suskun kalmayı tercih ediyorsanız, ahlak ve vicdan sizin mahallenize uğramıyor demektir. Eğer Boğaziçi Üniversitesi’nde 'Akıllı ol oğlum!' diyen polisin yüzüne 'Abi sen bu okula copla giriyorsun, ben 550 puanla girdim, daha nasıl akıllı olayım?' diyen gençleri 'terörist' olarak gören zihniyete itiraz edemiyorsan, ahlak sana ne yapsın..." yorumunu yaptı.

Ocaktan, "Eğer siyasi iktidar kendisi gibi düşünmeyen neredeyse ülkenin yarısını 'terörist' olarak ilan ederken, farklılıkların ilahi iradenin hikmet dolu bir tecellisi olduğuna işaret eden ve 'Müslümanlar arasındaki görüş farklılıkları (ihtilaf) rahmettir' diyen bir dinin hoşgörü anlayışı sana bir şey söylemiyorsa dindar olmak nasıl bir kıymet ifade eder ki..." ifadesini kullandı.