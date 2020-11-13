Karar yazarı Ocaktan: Demek ki hukuku savunanlar dış güçlerin ajanı değilmiş

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargıya ilişkin sözlerine ilişkin, "Demek ki hukukun üstünlüğünü savunmak, iktidara iliştirilmiş medyanın her gün dilleri şişene kadar tekrarladığı gibi 'dış güçler'in ajanı olmak demek değilmiş." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Türkiye’nin ekonomiden dış politikaya, hukuktan sağlığa kadar her alanda sıkıştığı ve adeta nefes alamaz hale geldiği bir dönemde, böylesine bir çıkışı son derece anlamlı bulduğumu belirtmem gerekiyor. Ancak bu açıklamaların toplumda gerçekten bir karşılık bulup bulmayacağı konusunda çok emin değilim." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Cumhurbaşkanının, dün Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün söyledikleri bu somut adımların işaretidir. Yargının birilerinin söylediğine değil, dosyaya, vicdana, hukuka anayasaya bakması gerektiğini belirten Gül diyor ki: 'Anayasa Mahkemesi bir karar verip, ‘Mahkeme buna uyar mı uymaz mı’ gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.' Demek ki hukukun üstünlüğünü savunmak, iktidara iliştirilmiş medyanın her gün dilleri şişene kadar tekrarladığı gibi 'dış güçler'in ajanı olmak demek değilmiş..." ifadesini kullandı.