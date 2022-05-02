Karar yazarı Ocaktan: Bugünün dindarları, lüks araçlarından yoksulların çaresizliğiyle eğleniyorlar

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye’den başlayarak bütün İslam ülkelerinde insani duyarlıkların her geçen gün kaybolduğu ve vicdanların duyarsızlaştığı belirterek “İslami hassasiyetlerin bile alınıp satılabilir bir metaya dönüştüğü hüzün verici bir iklimi yaşıyoruz” dedi.

Kılı kırk yararak adalet dağıtması gereken kurumların hiçbir gerekçe olmadan insanları mahkûm ettiğini yazan Ocaktan “Ne yazık ki bizim mahalleye ve özellikle de bütün İslam dünyasına artık adalet uğramıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünyanın bütün coğrafyalarında zulme uğrayanlara duyarlı olması gereken bu ülkenin insanlarına bir haller olmuş sanki” diyen Ocaktan, yazısına şöyle devam etti:

"Yıllardır siyasetçisinden sivil toplum oluşumlarına kadar her vesileyle Filistin sloganı atan dindar-muhafazakûr kesimler, şimdilerde iktidarın ‘İsrail dostluğu’ politikalarına anında uyum sağlayarak İsrail’in Filistin’deki terörüne gözlerini kapamayı tercih ediyorlar.

Müslüman duyarlığına sahip olduklarına inandıklarımız, ne yazık ki cinayetlerin aydınlatılmasında ve de adaletin tecellisinde değil, krallara selam çakmada daha duyarlı hale gelmiş bulunuyorlar.

Çin, Doğu Türkistanlılara acımasız bir soykırım uyguluyor, ama dindarlık iddiasında olan insanlar iktidardan icazet almadan en küçük insani bir itiraz sesi bile yükseltemiyorlar…

21 yüzyılın Hitler’i Putin, Ukrayna’da kadınlara, çocuklara bomba yağdırıyor, ama ne hüzün vericidir ki Türkiye’deki ve İslam ülkelerindeki İslamcılar, romantik Marksistler, ulusalcılar hep birlikte Putin’e hayranlık şarkıları söylüyorlar…

Dahası bugünün dindarları, evlerine ekmek götürmekte zorlanan, bayramda çocuklarına, torunlarına bayram şekeri alamadığı için yürek burkuntusu yaşayan insanların çaresizliğini lüks arabalarından “ezan susmaz-bayrak inmez” diyerek seyretmeyi vatanseverlik olarak görüp çok eğleniyorlar…

Kısacası bu coğrafyalara artık vicdan pek uğramhttps://www.karar.com/yazarlar/mehmet-ocaktan/korelmis-vicdanlara-bayram-ugrar-mi-1592910ıyor…”

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