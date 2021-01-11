Karar yazarı Ocaktan: Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına takılan o kelepçenin fotoğrafını görünce ülkem adına müthiş bir korkuya kapıldım

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin eyleminde üniversitenin kapısına polis kelepçesi takılmasına ilişkin olarak, "O fotoğrafı görünce ülkem adına müthiş bir korkuya kapıldığımı itiraf etmeliyim." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "O üniversite ki 28 Şubat’ın karanlık günlerine direnmiş ve de başörtüsü yasağını uygulamayarak akademik özgürlüğe sahip çıkmış sayılı bilim kurumlarımızdan birisidir." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Düşünebiliyor musunuz, Covid-19 salgınının can yakmaya devam ettiği şu günlerde bütün ülkeler insanlarını aşılamak için yoğun kampanyalar düzenliyor, ama Türkiye hâlâ aşı bile bulabilmiş değil. Ve bu tablo karşısında AK Parti tarafından milletin derdine merhem olacak tek satırlık bir açıklama yok. Geçmişte milletin teveccühüne mazhar olmuş bir AK Parti böyle davranmazdı. Çıkar 'Halen dünyada mevcut olan şu aşılarla anlaşma yaptık, şu kadar aşı şu gün geliyor, kampanyayı şu gün başlatıyoruz ve yaza kadar da büyük oranda aşılamayı bitiriyoruz' diye bütün millete ilan ederdi. Ama artık AK Parti bu tür memleket meseleleriyle ilgilenmiyor. Tek derdi, bugün acaba kimi sustursak, hangi üniversiteye kelepçe taksak..." ifadesini kullandı.