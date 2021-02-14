Karar yazarı Ocaktan: Biz de Küçük Prens, Pink Floyd ve Ahmet Kaya ile Ay'a gidelim

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Millî Uzay Programı”na ilişkin olarak, “Biz de Küçük Prens, Pink Floyd ve Ahmet Kaya ile Ay'a gidelim” yorumunu yaptı.

Ocaktan, “İnsanların yaşanan ekonomik kriz yüzünden evlerine gitmekte bile zorlandığı bir ortamda, Türkiye Ay'a gidebilecek bir maliyeti kaldırabilir mi, doğrusu çok emin değilim. Bu hevesin, şimdilik fantastik bir gösteriden ibaret olduğu kanaatindeyim.” düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, “Bugüne kadar okuduğum en güzel gökyüzü masallarından birisi Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery’nin Küçük Prens’idir.Küçük Prens’le o muhteşem gökyüzü masalında yeni yolculuklara çıkmak akıl sağlığımız açısından da hepimize iyi gelecek. Haydi hep birlikte Ahmet Kaya ile ‘Bırak Ay gitsin sen kal bu gece’ şarkısını söyleyelim. Ve dolunayı seyrederken Pink Floyd’la ‘Ay'ın karanlık yüzünde’ başka bir aşkın şarkısını mırıldanalım…” ifadesini kullandı.

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