Karar yazarı Ocaktan: Biliyorum ki bugünler geçecek ve Sezen’in şarkıları bu toprakların sesi olmaya hep devam edecek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, 2017'deki "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözleri nedeniyle Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesine ilişkin olarak, "Biliyorum ki bugünler geçecek ve Sezen’in şarkıları bu toprakların sesi olmaya hep devam edecek" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Biliyorum ki bugünler geçecek ve Sezen’in şarkıları bu toprakların sesi olmaya hep devam edecek Bugünlerde Sezen Aksu’ya karşı beş yıl önceki bir şarkısı yüzünden başlatılan linç kampanyasını görünce içimde bu ülkeye ilişkin umutlarımın adeta fırtınaya tutulduğunu hissettim. Bu topraklarda ne zaman bu kadar kin ve nefret birikti… Meğer birbirimizin gözünü oymak için fırsat bekliyormuşuz…Şarkılarımızı söyleyemiyoruz, düşüncelerimizi özgürce ifade edemiyoruz, daha da önemlisi birbirimizi sevemiyoruz. Öylesine yürek yakıcı bir dönemi yaşıyoruz ki birbirimizi ‘hain’ ilan etmeden siyaset yapamıyoruz, kendi dışımızdakileri ötekileştirip kısa yoldan ‘dinsiz’ ilan ederek dindarlığımızı taçlandırıyoruz, solculuğumuzun dindar tepeleyerek güçleneceğine inanıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki artık öfkemizin hiçbir sınırı yok, sonunda sanatçılarımızın dilini koparmayı bile telaffuz eder hale gelmiş bulunuyoruz. Evet Sezen Aksu’ya yapılanlar yüreğime ağır geliyor, fena halde umutsuzluğa düşmüş bulunuyorum ama her şeye rağmen bir tesellim var. Biliyorum ki bugünler geçecek ve Sezen’in şarkıları bu toprakların sesi olmaya hep devam edecek." ifadesini kullandı.

Ocaktan şunları kaydetti:

"Hiçbir ideolojik aidiyete prim vermeden altını çizmek istiyorum, ben Sezen’in şarkılarıyla büyüdüm… Kim ne derse desin gençliğimizin en güzel yıllarını Sezen’in şarkılarıyla yaşadık. “Sen Ağlama”, “Git..” şarkılarıyla aşık olduk, kalp yaralarımızı bu şarkılarla iyileştirdik. Kanımızın delice aktığı yıllarda isyanlarımızı Sezen’in şarkılarıyla bastırdık… Şimdi geldik ve Sezen’i taşlıyoruz… Oysa Sezen hiçbir dönemde ideolojik bir kimlikle konuşmadı, şarkılarını herhangi bir mahalle mensubiyetiyle söylemedi. Gün geldi Hiroşima ile ilgili şarkılar söyledi, gün geldi 12 Eylül cuntasının yaşını büyüterek idam ettirdiği Erdal Eren için “Son bakıştaki o gözlerKaldı aklımızda” dizeleriyle bir acıyı terennüm etti… Gün geldi, Kürdistan Sosyalist Partisi lideri Kemal Burkay’ın şiirinden bestelenmiş ‘Gülümse’yi söyledi"