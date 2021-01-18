Karar yazarı Ocaktan: AK Parti’yi savunmak üzere televizyonlara yerleştirilen 'kurşun askerler'e bile baksanız, partinin çıkmaz sokakta ilerlediğini görebilirsiniz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "AK Parti’yi savunmak üzere televizyonlara yerleştirilen 'kurşun askerler'e bile baksanız, partinin çıkmaz sokakta ilerlediğini görebilirsiniz" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Keşke AK Parti reformist kimliğini kaybetmeseydi' diye hayıflanıyoruz, ama bir gerçek var ki bugün AK Parti 'vesayetçi' ve ulusalcı istikamette dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. İyi güzel de AK Parti’yi bu 'kör kuyu'ya kim itti? Mesela Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe takılmasında 'dış güçler'in parmağı olabilir mi? İktidarın uygulamalarını eleştiren, muhalefet eden herkesin 'hain' ya da 'terörist' ilan edilmesi 'üst aklın' oyunu olabilir mi acaba?" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Hiç uzağa gitmeye gerek yok, bugün AK Parti’yi savunmak üzere ‘yolda bulunup’ televizyonlara yerleştirilen 'kurşun askerler'e bile baksanız, AK Parti’nin nasıl bir çıkmaz sokakta ilerlediğini rahatlıkla görebilirsiniz... Birisi çıksa acaba AK Parti millet nezdinde nasıl zaaf içinde gösterilebilir diye özel bir çalışma yapsa, herhalde bu kadar kurşun askeri ekranlara dizemezdi. Hemen hepsi, her gün ekranlardan bağırıp-çağırarak, parmak sallayarak AK Parti adına millete ayar vermeye çalışması sanırım tarihe 'kara mizah' olarak geçecek görüntülerdir." ifadesini kullandı.