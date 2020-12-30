Karar yazarı Ocaktan: AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile" görüşünü savundu.

Ocaktan, "Maalesef, AK Parti’nin özgürlükçü ve reformist hedeflerinden vazgeçerek ‘yasakçı’ ve ‘kapalı Türkiye’ hayallerine kapıldığı günden bu yana Türk siyaseti zemin ve güven kaybetmeye devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Biliyorum bu çok umutsuz bir giriş oldu... Ama ne yapayım ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bir televizyon kanalında yaptığı akıllara zarar değerlendirmeler, insanın siyasetle ilgili kanaatlerini bir anda altüst edebiliyor. Mahir Ünal diyor ki: 'Bugün imkanını bulduğunda, o gücü ele geçirdiğinde CHP 1940’larda, 1950’lerde yapmak istediği her şeyi, darbeci anlayışı, vesayetçi anlayışı hayata geçirecektir. CHP, ezanın Türkçe okunması fikrinden ve düşüncesinden vazgeçmemiştir. CHP, bu milletin değerleriyle inançlarıyla mücadele etme fikriden vazgeçmemiştir.' Neredeyse 30-40 yıldır iktidarda olmayan bir parti ile ilgili ezberleri tekrarlamak eğer siyaset yapmaksa, bu ezberciliğe şapka çıkarmak lazım!" yorumunu yaptı.

Ocaktan, "Talihsizlik o ki bugünkü AK Parti iktidarı, CHP’nin 1940’lı yıllarına çoktan döndü bile... Oysa Kemal Kılıçdaroğlu değişimci üslubuyla CHP’nin geçmişteki hatalarıyla yüzleşerek demokratik bir zeminde yol almaya çalışıyor. Ama AK Parti, genel başkan yardımcısının da altını çizdiği gibi, CHP’nin geçmişteki ‘vesayetçi’ ve otoriter misyonunu devralarak Türkiye’yi hızla 1940’lı yıllara götürüyor." ifadesini kullandı.

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