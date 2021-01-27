Karar yazarı Ocaktan: AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanı olmasının yarattığı travmayı henüz atlatabilmiş değil

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları payların kesinti oranları yükseltilmesine ilişkin olarak, “Belediyelere bedel ödetmenin faturası ağır olur” değerlendirmesini yaptı. Ocaktan, “AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanı olmasının yarattığı travmayı henüz atlatabilmiş değil” görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, “Yerel seçimlerden bu yana geçen sürede İstanbul halkı da yaşayarak gördü ki AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanı olmasının yarattığı travmayı henüz atlatabilmiş değil. Bu yüzden de yıllarca savunduğu kendi değerlerini bile yok sayarak her gün yeni yanlışlar yapmaya devam ediyor. Oysa 23 Haziran öncesinde de benzer bir politik yanlışlıkta ısrar etmiş ve kaybetmişti. AK Parti gibi tecrübeli bir partinin, şimdi aynı politikaları sürdürmesinin halk nezdinde bir karşılığının olmadığını görememesi doğrusu büyük bir talihsizlik..." düşüncesini dile getirdi.