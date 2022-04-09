Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Dünyanın gözü önünde işlenen faili belli bir cinayet cezasız kaldı

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının kapatıldığını ve dosyanın Suudi Arabistan'a iade edildiğini belirterek, "Herkes peşini bıraksa da bizim bırakmamamız gereken bir dava, perde arkasını bilmediğimiz bir süreç sonucu aniden bitti. Bitmeden bitti; yani kapatıldı. Konuyla en çok ilgilenmesi gereken ve takipten vazgeçmemesi beklenen Türkiye sessizce kenara çekildi. Davanın açıldığı dönemde Ankara’dan yükselen ateşli sesler hâlâ kulaklarda, Kaşıkçı’nın kanı hâlâ yerde ve Türkiye’nin itibarı hâlâ ayaklar altında ama dosya kapandı. Dünyanın gözü önünde işlenen faili belli bir cinayet, yine dünyanın gözü önünde cezasız kaldı" diye yazdı.

Cinayet emrini veren ve bunu İstanbul'da yaptırtacak kadar umursamaz bir yönetimin, yaptıklarından kolaylıkla kurtulmasının ağır bir yenilgi olduğunu savunan Karaalioğlu, "Diplomatik ilişkinin iyileştirilmesi adına, iki ülkeden yanlış yapanın kazançlı çıkması ve cinayet için yargı önünde hesap verilmemesi şöyle dursun, yargılama imtiyazının yok sayılması kabul edilemez bir durumdur.

Yaşananlar, hukukun zaten önemsenmediği bir coğrafyada can güvenliğine ve insan hayatına da değer verilmediğinin ilanıdır.

Sorumlular ellerini yıkayıp çıkarken, dünyada hâlâ bu cinayetin izin süren, tepki göstermeye devam edenlerin varlığıyla teselli bulmamız ne acı… Biz unutsak bile hiç olmazsa unutmayacaklar var diye!" ifadelerini kullandı.

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