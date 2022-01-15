Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Bilinmesinde fayda var, AK Parti seçmeni sanılanın aksine makarnaya, kömüre oy veren seçmen değildir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP'nin halen birinci parti konumunda bulunmasını değerlendirdiği yazısında, "Bilinmesinde fayda var; AK Parti seçmeni sanılanın aksine makarnaya, kömüre oy veren seçmen değildir. Muhafazakar kitle güçlü bir tarihsel duygu taşır ve inançları ekseninde aidiyeti son derece güçlüdür. Ekonomik tablonun kriz içinde olmasından dolayı elbette mağdur ve tedirgindir ama oy verme tercihinde tek kriter bu değildir. Desteklediği partiye defalarca kredi açacak kadar ideolojik tutuma sahiptir" ifadelerini kullandı.

AKP'nin sadık seçmen kitlesinin hâlâ yerinde durduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Çünkü hem daha güvenilir bir alternatif görmüyorlar hem de Erdoğan’a açtıkları kredi tükenmiş değildir. Öte yandan, AK Parti, tek başına yüzde 50’lere ulaşmışken, hala birinci parti olmakla birlikte bugün yüzde 30 bandına kadar gerilemesinin gerekçesi de burada yatıyor. Hangi partiden olursa olsun seçmeni küçümsemek, tercihlerini değersizleştirmek kadar yanlış bir analiz olamaz" diye yazdı.

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