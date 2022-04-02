Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Başkanlık, sadece hayatı pahalılaştıran değil kendisi de çok pahalı bir sistem

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, yaşanan ekonomik tablonun sadece hayat pahalılığı ve geçim zorluğunu artırmadığını aynı zamanda gelecekten de eksilttiğini belirterek, "Türkiye’nin bugünlere dair fırsat maliyetinin faturasını göreceğiz. Daha şimdiden kur korumalı mevduatın Hazine’ye yükünü ölçebiliyoruz ama problemimiz keşke bununla sınırlı olsa" diye yazdı.

Seçmenlerin ekonomiden şikayetçi olduğunu ve başkanlık sisteminden umudunu kestiğini kaydeden Karaalioğlu, "Sistemin fiilen uygulanmaya başladığı 2018’in Ocak ayında dolar 3.77’ydi, seçimin hemen ardından 4.81 oldu. Bir ara 18’i gördü, bugün ise 15’e doğru hareket halinde. Doların taşıdığı, büyüttüğü ve o yüzden kontrol edilemeyen enflasyon ise rekor üzerine rekor kırıyor. O günden bugüne kadar dövizi dizginlemek için bilinen 128 milyar dolar gitti ve kim bilir halen kaç milyar dolar heba ediliyor. Başkanlık, sadece hayatı pahalılaştıran değil kendisi de çok pahalı bir sistem…

Seçim ne zaman olur hâlâ muamma ama yanlış politikalarla geçen her günün ürettiği maliyeti telafi etmek zor olacak, burası kesin" ifadelerini kullandı.

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