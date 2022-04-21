Karar yazarı Morgil: Konut fiyatlarındaki patlamanın asıl nedeni yabancılar değil, maliyet artışı

Karar gazetesi yazarı Mustafa Morgil, artan konut ve kira fiyatlarında yabancıların payının düşük olduğuna dikkat çekerek "Suçu(!) yabancılara atmak biraz işin kolayına kaçmak oluyor. Zira bakıldığında konut satışında yabancı payının yüzde beş ile yüzde yedi arasında değiştiğini görüyoruz. Dolayısı ile bahsettiğimiz fiyat patlamasının asıl nedeni yabancılar değil. Bunun en büyük nedeni ciddi maliyet artışı" dedi.

Son dönemde yaşanan kur şokuyla birlikte inşaat malzemelerinde "ciddi" bir artış olduğunu dikkat çeken Morgil şöyle dedi:

"Diğer başka bir neden hem ülkemizde hem de Dünya’da ciddi oranda para basılması. Basılan paranın neden olduğu sıcak para hareketi ve enflasyon. Kaçınılmaz olarak bu paranın hücum ettiği alanlardan birisi de konut sektörü. Dolayısı ile sadece ülkemizde değil Dünya’da da bir konut fiyatı balonu var ve biz de bundan etkileniyoruz.

Ülkemizde zaten son yıllarda mevduat, borsa, hazine tahvilleri gibi alanlarda ciddi bir reel getiri kaybı yaşandı. Parası bu yatırım kalemlerinde olan insanlar reel getiriden yoksun kaldılar. Bundan ötürü halkın bir kısmında 'en azından bir mülk alayım da paramın değeri kaybolmasın' algısı mevcut.

Zaten geleneksel olarak mülk ve altını en temel yatırım aracı olarak gören bir kültürümüz var. Bu da mevcut şartların üzerine eklendi."

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