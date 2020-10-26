Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti'nin yeni siyaset anlayışını aşırı milliyetçiler, ulusalcılar ve Çin'cilerle kurduğu ittifaklar belirliyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekil Mehmet Ocaktan, pandemi sürecinin başladığı ilk günden bugüne geçen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önce pandemi mağdurlarına yardım etmesini engellediğini, ardından Galata Kulesi'nin elinden alındığına işaret ederek, "Malum şu günlerde salgın İstanbul’da yeniden ‘pik’ yapmış durumda. Doğal olarak insanlar korku içinde, bu yüzden de dikkatlerini devletin alacağını tedbirlere yöneltmiş bulunuyorlar. Bilindiği gibi bu çerçevede İstanbul’da ‘Pandemi zirvesi’ yapıldı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte salgının seyri masaya yatırıldı. Ancak toplantıya başkan Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. Valilikten “ani gelişti” açıklaması yapıldı, ama ne hikmetse bu ani toplantıya Bursa Büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş katıldı. Herhalde Bursa başkanı kanadının altına bakarak bu toplantıdan haberdar oldu... Unutmayalım ki 23 Haziran’da tecelli eden millet iradesiyle başkanlığa seçilen İmamoğlu’nu yok saymak, İstanbul halkının hiç hoşuna gitmeyecektir. Ve seçmen bunu kendi iradesine karşı yapılmış bir kalkışma olarak zihnine not edecektir..." diye yazdı.

AKP'nin reflekslerinin; halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara, salgının yarattığı acılara göre değil siyasi aidiyete göre çalıştığını ifade eden Ocaktan, "Maalesef AK Parti, her geçen gün kendi kuruluş ilkeleriyle bağlarını kopardığı için, bütün Türkiye’yi kucaklama iddiasından da vazgeçmiş bulunuyor.

Ve herkesin gördüğü gibi, AK Parti’nin yeni siyaset anlayışını aşırı milliyetçiler, ulusalcılar ve Çin’cilerle kurduğu ittifaklar belirliyor. İşte bu ittifaklar yüzündendir ki AK Parti, 23 Haziran’da CHP’yi tercih eden İstanbul’u “Hep birlikte Türkiye’yiz” çerçevesinin içine almaya bir türlü gönlü razı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...