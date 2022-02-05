Karar yazarı Kiras: İstanbul’un eşsiz tarihi siluetini oluşturan en önemli yapılardan birinin maruz kaldığı hoyratlık karşısında siyasi iktidar sessiz

Karar yazarı İbrahim Kiras, İstanbul Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozacağı gerekçesiyle tepki gösterilen bina hakkında iktidarın sessiz kaldığını belirterek eleştiriler getirdi.

“Kendi adlandırmalarına göre ‘muhafazakar’ bir iktidar var Türkiye’de. Gelgelelim ne doğal çevre ne tarihi doku ne de eşsiz kültürel varlıklar için ‘muhafaza’ kaygısı güdülüyor. ‘Altın kazma’ ülkenin her yanında önüne gelen taşınmaz değerin üstüne iniyor” diyen Kiras, şunları kaydetti:

"İşte son olarak Süleymaniye’de karşımıza çıkan görüntü… İstanbul’un eşsiz tarihi siluetini oluşturan en önemli yapılardan birinin maruz kaldığı hoyratlık karşısında siyasi iktidar sessiz. Taraftarları ise bahane bulma yarışında…

İşin daha acı tarafı, ilk anda gördükleri fotoğrafa isyan edenlerin bir bölümü inşaatın “tanıdık” bir sahibi olduğunu öğrenince seslerini kestiler. Eskiden iyi tanıdığımız ama son yıllarda tanıyamaz olduğumuz bir vakfın yaptırdığı yurt binasının inşaatıymış bu. (Daha önce de burada değinmiştim bazı sivil toplum kuruluşlarının öğrenci yurdu işletme merakının tuhaflıklarına. Adı vakıf olan ama faaliyetlerinin çoğunda artık kamu kaynaklarını kullanan kuruluşların ne kuş ne deve diyemediğimiz hallerine…)

‘Muhafazakar’ diye adlandırılan camianın ‘beton aşkı’ her şeyin üstünde… Ne var ki ‘ecdat’ retoriğiyle, Osmanlı mirasına sahip çıkma iddiasıyla, medeniyet tasavvuru laflarıyla kabili telif olmayan bir tutum bu.”

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