Karar yazarı Kiras: Cihangir İslam transferi “İslam’ın sol yorumu” ile CHP’yi irtibatlandırma niyetinin ürünü gibi görünüyor

Karar yazarı İbrahim Kiras, Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam’ın CHP’ye geçmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. “Eski nesil” CHP’lilerde gözlemlenen “sağcılaşma korkusu” denebilecek bir takıntı olduğunu ifade eden Kiras, “Bu partiyi bugüne kadar toplumun geniş kesimleriyle kucaklaşmaktan uzak tutan en büyük faktörden” dedi.

“Buradaki asıl problem ise söz konusu kesimin benimsediği sağcılık ve solculuk tanımlarında. Sözgelimi dindarlığı sağcılık olarak anlamak, solculuğu “çağdaş yaşam tarzı”na bağlamak. Saadet Partisi’nden ayrılan Cihangir İslam’ın CHP’ye katılmasına gösterilen tepkiler bunun bir örneği gibi görünüyor” diyen Kiras, “Bu transfer zaten “İslam’ın sol yorumu” ile CHP’yi irtibatlandırma niyetinin ürünü gibi görünüyor” görüşünü paylaştı.

CHP’nin toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını sağlayacak siyasi açılımların, farklı seslerin, “yeni temsil seçeneklerin” hayati bir ihtiyaç olduğunu belirten Kiras, CHP’ye ilişkin şu eleştirileri ifade etti:

Gelgelelim bugünkü Kılıçdaroğlu yönetiminin “toplumun geniş kesimlerine açılma” siyasetinin parti içinden güçlü itirazlarla karşılaştığı ve bu doğrultudaki adımlarım bin bir zorlukla atılabildiğini biliyoruz. Mesela dün şöyle bir tweet gördüm: “Sağcılardan oy almak uğruna Atatürk’ün kurduğu partiyi Atatürk düşmanlarına teslim ettiniz.”

Bu “Atatürk düşmanları” kategorisi o kadar geniş ki bu yüzden CHP oyları 1970’lerden bu yana bir türlü yüzde yirmiler bandının üzerine çıkamadı. Milletin yüzde seksenini onca zamandır “Atatürk’ün kurduğu parti”den uzak tutma başarısını göstermiş bulunan bu zümrenin bugünkü CHP’deki yenilenme çabalarına da Atatürk adına itiraz etmeleri sürpriz değil.

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