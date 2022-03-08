Karar yazarı Kiras: Bizdeki akaryakıt zamlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilgisi yok

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kiras, hükümetin akaryakıt zamlarına karşı Rusya-Ukrayna savaşını sebep olarak göstermesine ilişkin olarak "Sanki Ukrayna’nın işgalinden önce milli paramızın değeri yerli yerindeydi. Savaş çıkınca her şeye zam geldi. İnsanların neyin ne olduğunu anlamadığını varsaymak çok yanlış ve dahası ters tepecek bir yaklaşım" dedi.

Kiras "Savaşın etkilerinin hangi ölçülere ulaşabileceğini şimdiden bilemesek de şunu iyi biliyoruz ki bu muhtemel yeni yük de yine milletin sırtına binecek" diyerek şöyle devam etti:

"Oysa sırtındaki enflasyonun ağırlığı vatandaşın belini yeterince büktü zaten. Beş yıl önce 3,5 TL olan dolar kuru bugün 15 liraya yaklaşmış bulunuyor. Yalnızca beş yıl içinde tam dört kat değeri azalmış paramızın. Nitekim beş yıl önce 5 TL olan benzin fiyatı bugün 20 TL’yi geçti. Yani dört katına çıktı.

Demek ki uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilgisi yok bizdeki akaryakıt zamlarının. Savaşla da ilgisi yok. Brent petrolün dünyadaki fiyatı çok fazla değişmedi, bizdeki ise dört katına çıktı. TL’nin değeri dört kat azaldı çünkü. Ulusal ölçekte olmasa bile uluslararası kriterler itibarıyla dört kat fakirleşme demek bu.

Peki, bu süreçte geliri dört kat artmış olan kaç kişi var aramızda? Sayıları pek fazla değildir herhalde bu şanslı insanların. Dar ve sabit gelirli büyük çoğunluğun ekonomik gücü ise astronomik ölçüde azaldı. Tablo ortada"

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