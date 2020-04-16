Karar yazarı: Kendileri ve ailelerinin sağlığını kurtarmaya çalışırken iki satır sosyal medya mesajı yazanların kapısına polis göndermeyelim

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Şimdi de korona hakkında fikir serdedenlere karşı polisiyle, savcısıyla muazzam bir takip yürütülüyor. İnsanlar kendi canlarından endişe edip iki cümle fikir yazıyor diye takibata uğruyor, hatta hapse atılıyor.Kendileri ve ailelerinin sağlığını kurtarmaya çalışırken iki satır sosyal medya mesajı yazanların kapısına polis göndermeyelim" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Uzmanlar, uzman olmayanlar, fikir adamları veya fikirle işi olmayanlar…. Herkes, bugün konuşmayacak, bugün yazmayacak, bugün paylaşmayacak da ne zaman konuşup, yazacak? Herkesin fikrine, herkesin tecrübesine en fazla bugünlerde ihtiyaç vardır çünkü dünya salgına teslim, ölümle burun burunadır. Virüsle mücadele de devletin tekelinde değildir; herkes mücadele sahasındadır, devlet ise en sorumlu kurumdur. Herkesin en az kamu kurumları kadar virüsle mücadele hakkı ve bu konuda söz söyleme yetkisi vardır. Bilhassa da herkes iktidarı eleştirme hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Karaalioğlu yazısında şunları kaydetti:

Olup biteni sorgulamak, takip etmek, şeffaflık talep etmek, ulaştığı bilgiyi paylaşmak herkesin en tabii hakkıdır. Devletin yapacağı şey beğenmediği fikre kelepçe takmak değil, eleştirilere kulak kabarmaktır. En doğruyu her zaman devlet bilmez, bunu akıldan çıkarmayın. Sadece son birkaç haftalık virüsle mücadele dönemi de gösterdi ki iktidar aldığı birçok tedbiri değiştirmek zorunda kaldı ve başta karşı çıktığı birçok tavsiyeyi sonradan uygulamak zorunda kaldı. Eğer cesaret sahibi insanlar ve medya çekinip fikirlerini söylememiş olsa muhtemelen o yanlışlardan dönülmeyecek, belki iktidar o fikirlere ulaşamayacak ve virüsle mücadele zaafa uğrayacaktı.

Daha fazla tadı kaçmadan bir yerde duralım artık. Zira, tarih bugünlerin notunu “Nasıl olsa korona vardı, hukuk olmasa da olurdu” diye bol keseden vermeyecektir.

Tadı kaçmadan -artık sadece Anayasa Mahkemesi eliyle de olsa- af listesine düşünce mahkumlarını ekleyelim.

Kendileri ve ailelerinin sağlığını kurtarmaya çalışırken iki satır sosyal medya mesajı yazanların kapısına polis göndermeyelim.

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