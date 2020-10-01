Karar yazarı Karaalioğlu: Gayrımilli olmaktansa, herkes bu alkışa mı katılsa acaba, karakterin k’sı da kalmasın olsun bitsin

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "İşin ortası kalmadı. Ya millisin ya değil, ya yerlisin ya kökü dışarıda bir yerde… Gayrımilli olmaktansa, herkes bu alkışa mı katılsa acaba, karakterin k’sı da kalmasın olsun bitsin" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Ekonomiden dış politikaya, eğitimden dijital çağ sektörlerine kadar her alanda hayli tatsız rakamlar ve istatistiklere mahkumuz ama neticede yerli ve milli etiketi sahiplenildi bir kere. 'Öyle değil böyle' demek yahut da 'Bu gidişin sonu ülkenin bugününü de yarınını da kaybetmektir' diyecek olmak cesaret işi artık." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Aramızda meseleyi akıllıca görenler yok değil. Baksanıza, eş dost sohbetinde 'Yandık, bittik, battık' diyen iş aleminin en meşhur adamları, paketin ucunu görür görmez iştahla, coşkuyla, 'Süper, harika… Şimdi kurtulduk' narası patlatıyor. 'Memlekete hukuk, şeffaflık, öngörülebilirlik, rasyonalite, serbest piyasa, demokrasi, ifade özgürlüğü lazım' deyip gayrı milli olmaktansa, herkes bu alkışa mı katılsa acaba? Oldu olacak karakterin k’sı da kalmasa, ha?" ifasesini kullandı.

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