Karar yazarı Karaalioğlu: Türkiye açısından bir problem de Ukrayna’nın Karadeniz sınırının Rusya tarafından tamamen işgal edilme ihtimali

Karar yazar Mustafa Karaalioğlu, Ukrayna-Rusya krizinde tablonun giderek kötüleştiğini belirterek, Türkiye'nin kolaylaştırıcı pozisyonunun eskisi kadar sempatik ve fonksiyonel olmayabileceğini belirtti. Karaalioğlu, Rusya'nun Ukrayna'nın Karadeniz sınırını tamamen işgal etme ihtimalinin Türkiye açısından bir problem oluşturacağını savundu.

Karaalioğlu, "Bucha katliamından sonra savaşın seyri Rusya’ya karşı zaten güçlü olan nefreti artırdı. Daha fazla yaptırım, sınır dışı kararı ve tepkinin katliamın hemen peşine gelmesi de bunu gösteriyor. Dolayısıyla, şimdiden sonra kolaylaştırıcılık pozisyonu da eskisi kadar sempatik ve fonksiyonel olmayabilir. Çünkü, masanın ayakta tutulması Rusya’yı işgal ve katliamdan alıkoymuyor ve Ukrayna’ya kaybettirmeye devam ediyor. Sürecin böyle gelişmesi, gayet tabii ki arabuluculuk gayretlerinin payını düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Karaalioğlu, yazısında "Türkiye açısından bir problem de Ukrayna’nın Karadeniz sınırının Rusya tarafından tamamen işgal edilme ihtimalidir. İşgal tamamlanacak olursa, Ukrayna denize sınırını kaybedecek ve Karadeniz neredeyse bir Rus gölü haline gelecek ve bundan en çok zarar gören ülke de Türkiye olacak. Ankara, iki ülke arasındaki kolaylaştırıcılık rolünü sürdürürken bu tehlikeyi ıskalayamaz. Eldeki en kıymetli stratejik belgenin Montrö sözleşmesi üzerinden boğazlar ve Karadeniz denklemindeki imtiyaz olduğu anlaşıldıktan sonra hiç ıskalayamaz… Ukrayna savaşı bitip her şey yatıştığında, kuzeyde (Karadeniz), güneyde (Suriye) Rusya ile baş başa kalan Türkiye senaryosunun üreteceği güvenlik riskini şimdiden ve erkenden görmekte büyük fayda vardır. Türkiye’nin işgal karşısında tarafsızlığı hatta Rusya’yı kınamama özeni bile bir yere kadar izah edilebilir. Ama Rusya’nın Suriye’de bize kaybettirdiklerinin dumanı üzerinde tüterken, şimdi Karadeniz’de de aleyhimize sonuç doğuracak avantajlar elde etme ihtimaline seyirci kalmanın izahı zor olur" yorumunu yaptı.