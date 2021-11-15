Karar yazarı Karaalioğlu: Toplumun değil hükûmetin acı ilacı içmesi şarttır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, ekonomiye ilişkin olarak gidişatı değerlendirdiği yazısında, Türkiye'nin hamasetten ibaret büyük laflarla yönetildiğini söylerken, "Türk lirasının değerini ölçen reel kur endeksi, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’nin de, felaket yıllarının zirvesi olan 1994’ün de gerisindedir. Standart değer 100, paramız ise 60’lara gerilemiş durumdadır" dedi.

Karaaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin dört dörtlük olduğunu düşünüyormuş. Bunun toplumdaki çaresizliğe ve dolar kaç lira olursa olsun sessiz kabullenmeye veya el yakan fiyatlar karşısındaki kanaatkarlığa bakarak söylüyorsa iyi bir analiz değildir. Neden kendisi böyle iyimserken herkesin durumdan şikayetçi olduğunu araştırmasında fayda vardır. Herkesin surat asıklığını muhalefetin yalanlarına(!) bağlıyorsa da en azından son günlerde koalisyon ortağı MHP ve BBP’nin kendilerini iktidarın dışında tutma çabalarına kulak vermesi iyi olur. En büyük destekçilerinin gözünde bile iktidar dışında durulması gereken bir unsur haline gelmişse, bunun kötü ekonomiyle ve toplumdaki memnuniyetsizlikle çok yakın bir ilişkisi vardır.

İktidarın her şeyden evvel, bitmek tükenmek bilmeyen ve zaten başarısız olan seçim ve hamaset ekonomisi düzeninden çıkıp gerçekçi modele dönmesi gerekir. Toplumun değil hükûmetin acı ilacı içmesi şarttır. Acı ilaç da alışkanlıklardan vazgeçmektir. Hukuka, liyakata, ehliyete ve dünya gerçeklerine bağlanmak demektir. Başka da yol yoktur" ifadelerini kullandı.

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