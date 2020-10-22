Karar yazarı Karaalioğlu: Tartışma ve sorgulama imkânı olmayan, özgürce ifade edilemeyen hiçbir fikir iktidar olamaz

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim” açıklamasına göndermede bulunarak, "Tartışma ve sorgulama imkânı olmayan, özgürce ifade edilemeyen hiçbir fikir iktidar olamaz" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Fikir özgürlüğü… Tartışma ve sorgulama imkânı olmayan, özgürce ifade edilemeyen hiçbir fikir iktidar olamaz. Olsa da ilk rüzgarda dalından kopar gider. Böyle bir kabiliyet taşımayan fikirlerle kültür, sanat üretilemez, eğitim tesis edilemez ve tabiatıyla medya faaliyeti de yürütülemez." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Şartlar tahakkuk etmemişse, gerisi beyhude çabadır. Ülkede çok fazla ses çıkması, çok fikir serdedilmesi ve bütün bunların da onyıllarca kökleşip kurumsallaşması gerekir. Bizde olmayan şeyler yani… İktidarın ihtiyacı var yahut devlet istiyor diye; yolların, binaların, köprülerin yanına bir de eğitim, kültür, sanat iyi gider diye de eğitim-kültür olmaz. Bu sahalarda iktidar olmak demek bütün bu alanların, insanların düşünce dünyasında bütün farklılıklarla iktidar olabilmesi demektir. İktidarların değil her şartta kalitenin otoritesi şarttır. Toplumun kültürel ve bilimsel kapasitesi bilim insanları, eğitimcileri, sanatçıları, romancıları, şairleri, ressamları ve yazarlarının kalitesiyle ortaya çıkar. Emir komutayla değil." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın