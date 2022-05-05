Karar yazarı Karaalioğlu: Suriyeliler meselesinde gerçeği söylemenin zamanı geldi

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, son dönemde gündemde sıkça tartışılan sığınmacılar konusunda hükûmetin politikasızlığını eleştirdi. Karaalioğlu, hükûmetin, halka gerçeği söylemesi gerektiğini belirtti.

Karaalioğlu yazısında, "Hiçbir Suriyeli Esad rejimi ayaktayken geri dönemez. Esad gitse bile Esad’ın devamı bir rejimde dahi bu mümkün olamaz. Politikasızlığımızın temel nedeni de baştan beri Esad’sız Suriye’ye odaklanmamızdır. Başka seçeneğe kafa yormadığımız için göçmenlerle ne yapacağımızı hiç düşünmedik. Erdoğan’ın bir ay önce 'göndermeyeceğiz' dedikten sonra bugün 'göndereceğiz' demesi de büyük ölçüde bunun yansımasıdır" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bir çözüm üretemeyen hükümetin, şimdi oluşan olumsuz atmosferi de hesaba katarak acilen tatmin edici bir çözüm üretmesi; bunu yaparken meseleyi bir siyasi malzeme olmaktan çıkarması en hayırlı yoldur. Toplumla gerçekler paylaşılmalı, olabilecekler ve olamayacaklar açıkça söylenmelidir. Acilen, önlemlere mesai harcanarak, tepkiyi artıran siyasi dilin hükümetin eylemsizlik ve çaresizliğinden güç almasının önüne set çekilmelidir. Toplam entegrasyon, sağlıklı/planlı yerleşim ve mümkün olan sayıda insanın gönüllü geri dönüşünü içeren gerçekçi politikaların hepsinin birden, eş zamanlı uygulanması şarttır. Mesele artık, geri dönüşten daha öncelikli olarak içeride problemin büyümesini durdurmaktır."