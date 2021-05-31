Karar yazarı Karaalioğlu: Sistemin ne kadarı karanlık altında, ülkenin ne kadarı Susurluk, tahmin etmek mümkün değil

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan tartışmalardan hareketle "Bugün hangi noktadayız bilen var mı? Sistemin ne kadarı karanlık altında, ülkenin ne kadarı Susurluk, tahmin etmek mümkün mü? Değil, çünkü devlet karanlık ilişkileri eşelemeyi, araştırmayı ve soruşturmayı kendi bekasına tehdit kabul edip kenara çekildi. Kim, devlet için ne kadar endişe ederse etsin neticeye faydası kalmadı…" dedi.

Karaalioğlu, Mafyayı, yasa dışılığı ve devlet adına kanunsuz işleri temizleyemezsek de hiç olmazsa bu gruptakilerin yapıp ettiklerini devlet çıkarları namına pazarlamalarına mani olmamın yolunu bulmalıyız. İlk adım budur. Türkiye’nin kendi için kanunsuz işler yapacak adamlara ihtiyacı yoktur. Kimse, ne kadar yüksek hedeflerden bahsederse etsin ülke adına, devlet adına, milletin çıkarları adına yasa dışı ve izahı mümkün olmayan işlere kendini memur edemesin; kendi düzeninin devamı, kendi menfaati için, kanun düzeninden ve ortak menfaatten eksiltemesin.

Örgütlü ve himayeye mazhar yapılar önce bu yolla fiilen kriminalize edilmeli; yani onların devlet-millet adına da faaliyet gösterdikleri söylentisi yıkılmalıdır. Kimsenin, bizatihi devletin bile kendi adına iş görürken rutin dışına çıkmak, kanun çiğnemek, kural tanımamak gibi bir imtiyazı yoktur. Herkes uykudayken çalıştığı ve ülke çıkarına hizmet ettiği efsaneleriyle pazarlanan “derin devlet” palavraları bir övünç ve meşruiyet referansı olmak şöyle dursun, alenen suç ikrarıdır. Devletin derini, dehlizi olmaz, varsa da orada hukuk barınmaz…" düşüncesini dile getirdi.

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