Karar yazarı Karaalioğlu: Seçim kanunu hamlesi ittifakın kafasını karıştırmadı, hatta bir anlamda motive bile etti

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, AKP ve MHP’nin seçim yasası kanununun bir araya gelen 6 muhalefet partisinin kafasını karıştırmadığını, bir anlamda motive ettiğini yazdı.

“Bunu, altılı masanın şekillenmeye başlamasının iktidarı endişelendirdiği şeklinde okuyorlar” diyen Karaalioğlu, “Muhalefet cephesi bir yandan milletvekili hesabı yaparken öte yandan asıl önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu düşünüyor. Bu hedefe de kilitlenmiş görünüyorlar. Seçim demek her şeyden önce cumhurbaşkanlığı sandığı demek” dedi.

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