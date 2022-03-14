Karar yazarı Karaalioğlu: Savaşın veya barışın ardından Türkiye Rusya’yla eskisi gibi coşkulu ve asimetrik ilişki sürdüremez

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Rusya-Ukrayna savaşından sonraki politik ilişkilere odaklandığı yazısında Moskova'nın yalnız kalacağını ve içe kapanacağını söylerken, "Savaş veya müzakere, işgal veya uzlaşma Türkiye’nin bundan sonraki Rusya politikasının değişmesini gerektiriyor. Mesafe ve önlem dönemi kendisini hissettiriyor. Şu ana kadar izlenen ortadan ve iki tarafı küstürmeme temalı politika doğrudur. Başka da seçenek yoktur ama savaşın veya barışın ardından Türkiye Rusya’yla eskisi gibi coşkulu ve asimetrik ilişki sürdüremez. Çünkü artık ortada koskoca bir Ukrayna krizi ve zihni açığa çıkmış bir Putin vardır" dedi.

Karaalioğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomik kapasitesinin sınırları ve ayrıca son dönemde yaşamakta olduğu kriz nedeniyle ABD ve Avrupa’nın yaptırımlarına katılamaz. İmkanları olsa da katılması telkin edilemez. Ancak, özellikle enerji kalemlerinden kaynaklanan fark nedeniyle Rusya ile tek taraflı hale gelen dış ticaretini dengelememek zorundadır. Rusya’nın Türkiye’yle arasındaki ihracat ve ithalat dengesi benzeri az görünür bir orantısızlık sergiliyor. Son yılların ortalamasıyla, yıllık 22 milyar Dolar’ın üzerinde ithalatımız, 4 milyar doların altında ihracatımız bulunuyor. Rusya’nın en çok mal sattığı beşinci, mal aldığı on ikinci ülkeyiz. İlaveten, bir işe yaraması imkansız da olsa S-400 paketine sahibiz. Putin lütfettiğinde turist alıyoruz ama aslında hatır için değil; çünkü, karşılığında ucuz tatil hizmeti sunuyoruz."

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