Karar yazarı Karaalioğlu’ndan iktidara doğalgaz eleştirisi: Devlet elleri kolları bağlı, krizin gelmesini bekledi

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, yaşanan doğalgaz krizini, “Doğalgaz tedarikinde Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı kontratlar eksiktir. Gaz tedariki için BOTAŞ’ın kontrolünde olan ama yıllar içiresinde özel sektöre verilen imtiyazlar bugün işlemez hale gelmiştir. Şirketler son kur krizinin de etkisiyle gaz alamaz hale geldiler ve dolayısıyla ülkenin ihtiyacı için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiremediler. Devlet (BOTAŞ) da bu gidişi göremeyip Rusya, İran, Azerbaycan gibi üretici ülkelerle zamanında yapılması gereken ilave kontratları yapmadı” diyerek değerlendirdi.
Kışın ağır geçeceği ve tüketimin yüksek olacağı belliyken tedarikteki eksikliğe karşı herhangi bir önlem alınamadığını söyleyen Karaalioğlu, devamında da, “Aynı sebeplere bağlı olarak spot piyasada hem maliyetin artacağı hem de ürün bulmanın zorlaşacağı biliniyordu ama bunun için de bir girişimde bulunulmadı, yapıldıysa da sonuç alınamadı” eleştirisi getirdi.
Karaalioğlu, doğalgaz kriziyle ilgili iktidarı eleştirmeye şu sözlerle devam etti:
“Dünyada artan maliyetler karşısında mali sıkıntıya girildi. Özel sektöre devredilen kontratlar çalışmadı. Doğalgaz depolama önleminde yetersiz kalındı. Tüketimin pik yapacağı belli olan içinde bulunduğumuz döneme hazırlıksız girildi. Bir anlamda devlet elleri kolları bağlı, krizin gelmesini bekledi.”
Karaalioğlu, “Açık bir koordinasyon, planlama ve öngörüsüzlük krizi yaşıyoruz” görüşünü ifade etti.
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|İran'ın geçen hafta teknik arıza olduğunu açıklayarak gaz akışını durdurmasıyla birlikte Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından Türkiye'deki sanayi bölgelerinde kullanılan doğalgazın yüzde 40 kısıtlanacağı duyurulmuştu.
BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklanmıştı. Yazıda talimata uyulmaması halinde sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.
Söz konusu kesinti muhalefet tarafından eleştirildi.
Kesintinin arızadan değil Türkiye’nin İran’a borcu olduğu dolayısıyla yapıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia BOTAŞ tarafından reddedildi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, BOTAŞ'a "Bir an önce basın toplantısı yaparak kamuoyundaki sorulara cevap verilmeli, belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama yapılmalı" çağrısında bulundu.