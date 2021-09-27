Karar yazarı Karaalioğlu: Millet İttifakı seçimde başkanlık sisteminin bitirilmesini ve parlamenter sisteme dönüşü oylatacak

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Millet İttifakı seçimde başkanlık sisteminin bitirilmesini ve parlamenter sisteme dönüşü oylatacak. Türkiye elbette, başarısız olduğu besbelli olan başkanlık sisteminden geri dönmelidir ama çözüm bekleyen sorunlarının herhangi birinin bu problemden daha önemsiz olmadığı da kabul edilmeli" görüşünü savundu.

Karaalioğlu yazısında, "Türkiye’nin birkaç elin parmaklarıyla ancak sayılabilecek kadar çok ve acil problemleri vardır. Bir elin parmaklarıyla yetinelim… Hayat pahalılığı, işsizlik, hukuksuzluk, liyakatsizlik ve dış politikada ertelenemez problemler yaşanıyor. Muhalefet olmanın tabiatı gereği CHP, İyi Parti ve muhtemel diğer bileşenler seçimi kazandıklarında hızla bu sorunları çözmek zorundalar. Zaten, çözebilecekleri kanaati oluşursa seçimi kazanacaklar. Akşener’in açıkladığı plana göre ise, bütün bu acil sorunların çözümü anayasa değişikliği yoluyla yeniden parlamenter sisteme dönülünceye kadar bekleyecek." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Planı da muhalefetin anayasa değişikliğini hiç olmazsa referanduma taşıyabilmek için Meclis’te en az 360 sandalye alacağı varsayımına dayanıyor. Bu sayıyla başkanlık sistemine son verilerek, yeni bir referandumla “güçlendirilmiş” parlamenter sisteme dönülecek ve sorunları çözme vaadiyle seçilen cumhurbaşkanının yetkileri sembolik düzeye indirilecek. O cumhurbaşkanı görevine sembolik yetkilerle devam ederken, bir parti liderine -Akşener’e- hükümet kurma görevi verecek. Sonra da o hükümet Türkiye’nin sorunları için kolları sıvayacak. Özetin özeti… Millet ittifakı seçimde başkanlık sisteminin bitirilmesini ve parlamenter sisteme dönüşü oylatacak. Her şey yolunda giderse; yani Cumhurbaşkanlığını ve Meclis’te 360’ın üzerinde sandalye kazanılırsa “öncelik” anaya değişikliği mesaisinde olacak. Sistem değişikliği için bir tür ön referandum!...

Türkiye elbette, başarısız olduğu besbelli olan başkanlık sisteminden geri dönmelidir ama çözüm bekleyen sorunlarının herhangi birinin bu problemden daha önemsiz olmadığı da kabul edilmelidir. Seçime kadar şu kadar süre, üzerine seçimden sonra da anayasa değişikliği için bir o kadar daha süre eklenince tablonun ne kadar tahammül kaldırmaz olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Akşener siyasetsiz gidişe dur demekle iyi bir adım attı ama icraat beklentilerinin ertelenemez oluşu gerçeği çerçevesinde, o adımın ve takvimin izaha ihtiyacı vardır."