Karar yazarı Karaalioğlu: İktidar için öğrencilerin yurtsuz kalması kadar kötü olan, en iyi bildiği alanda sınıfta kalmasıdır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, artan kira ve yurt ücretleriyle beraber ekonomik açıdan zorluk yaşayan üniversite öğrencilerinin barınamama sorununa değinerek, "Hem de inşaatın lider olduğu bir dönemde… İktidar için öğrencilerin yurtsuz kalması kadar kötü olan, en iyi bildiği alanda sınıfta kalmasıdır. Oysa tam yeri değil miydi? Merkezinde inşaat olan harika bir icraat fırsatı nasıl kaçtı?" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında, "Binalar, binalar, tesisler, kampüsler dikiyor. Kontenjan üzerine kontenjan ekliyor. Herkese profesörlük; profesörlüğün rüyasında göremeyecek adamlara da rektörlük bahşediyor. Üniversite sayısıyla, öğrenci sayısıyla övünüyor. Övündükçe bir üniversite, birkaç bina daha dikiyor. Türkiye’nin müthiş atılım yapan üniversite sisteminin özeti budur. Bu güzel tablo yurt sorunu gibi önemsiz bir konuyla bozulmasa iyi olurdu! Sayısı 200’ü aşıp giden, öğrencisi 8 milyona varan, binaları saymakla anlatmakla hiç bitmez üniversitelerin akademik kalitesini bir yana bırakalım. Bir yana bırakalım demek, umutsuzluktandır. Çare yok zira… Bir üniversitemizin dünyada ilk 500’e girebilmesi, akademisyenlerimizin uluslararası bilimsel makale atfında en azından İran’ı geçebilmesi veya hangi kritere vurursanız vurun akademik kaliteye dair bir işaret bulabilmek boşa çaba olduğundan konuşmak faydasız. Direnen birkaç okul, hala bilim yapmaya çalışan birkaç saygın bilim insanı hariç tablo böyledir. O yüzden geçtik bu faslı… Bu kadar üniversiteye bu kadar kontenjana ve bu kadar üniversite mezununa rağmen hala bazı sektörlere eleman yetiştirmeyi unutmuş olmamızı da geçtik. Bir alanda ihtiyaçtan kat kat fazla üniversite mezunu varken başka alanları eksik bırakan planlamaya karşı ne söylense nafile. Bu da bir tarafa…" ifadesini kullandı.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteyi üniversite yapan bütün değerler ve kriterleri geçelim ama bu kadar bina hevesi varken, popülizm de almış başını gitmişken, kredi, burs paralarının kıymetini bilmeyenlere beddua edilirken öğrenci yurtlarını düşünmemek neyin nesidir? Bu en kritik nokta nasıl atlandı da kimse farkında olamadı? Hem de inşaatın lider olduğu bir dönemde… İktidar için öğrencilerin yurtsuz kalması kadar kötü olan, en iyi bildiği alanda sınıfta kalmasıdır. Oysa tam yeri değil miydi? Merkezinde inşaat olan harika bir icraat fırsatı nasıl kaçtı?

Sebebi açık. 8 milyon üniversiteli için sadece 700 bin küsur yatak olması bu ülkede kaynak eksikliğini değil planlama, organizasyon ve fizibilite olmadığın gösterir. İşlerin sahipsiz olduğunu anlatır. Hedefin aslında modern bir üniversite eğitimi sistemi değil, skor ve tabela olduğuna işaret eder."