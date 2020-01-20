Karar yazarı Karaalioğlu: İktidar değişim mesajını önemsemiş görünmüyor, başkanlık sistemine desteğin azalması bunu teyit ediyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "İktidar değişim mesajını önemsemiş görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK Parti, MHP sözcüleri, yani Cumhur ittifakı eski tarzda ısrar ettikçe de Millet ittifakının yerelde sonuç alan siyasetinin yolu açılıyor. Henüz ikinci yılını sürmekte olan Başkanlık sistemine yönelik endişelerin artması ve desteğin azalması bunu teyit etmektedir" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Kanal İstanbul projesinde belediyenin yok sayılması başta olmak üzere, belediyelerin icraatlarına engel çıkarılması, yerel yönetimlerin yetkilerini merkeze taşımaya niyetli bazı yasa girişimleri ve bitmek tükenmek bilmeyen politik sataşmalar… CHP’li belediyeler kendi hallerine bırakılsa işleri ellerine yüzlerine bulaştırır mı bilinmez ama bu şekilde elleri kolları bağlanmaya çalışıldıkça siyasi olarak karlı çıkacakları kesindir" ifadesini kullandı.

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