Karar yazarı Karaalioğlu: Hükümet sorunlardan bıkmış halde ve zihninde bunları yok saymayı bir çözüm olarak belirlemiş

Karaaliğolu, "İktidar kendine ait bir hikaye dinletmek istiyorsa anlatacağı tek şey gerçeğin kendisidir. Eğip bükmeden, kelimelerden kaçmadan, rakamlarla oynamadan neyse o. Tabii ki biz Yunanistan gibi küçük ve medeniyetsiz bir memleket değiliz; idarecilerimiz hata yapınca ağlayamaz, istifa hiç edemez. Ama hakikati söyleyebilirler, en azından. Bu bile, şu kadar on yıllık demokrasi tarihimizde büyük devrim olur. Bir siyasetçi hatasını kabul etmiş, boynunu bükmüş, milli iradeye hürmet etmiş… Büyük devrim.

Gayet tabii bu kadarının dahi imkansız olduğunu biliyoruz. Çünkü, hatayı kabul etmek ve özeleştirinin kapısını aralamak 'dış güçler hikâyesi’ni kaldırıp atmak demektir ki bu asla söz konusu olamaz. Ne kadar sıkıcı olsa da elde bundan gayrı hikaye yoktur" düşüncesini dile getirdi.