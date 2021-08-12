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Karar yazarı Karaalioğlu: Hükümet sorunlardan bıkmış halde ve zihninde bunları yok saymayı bir çözüm olarak belirlemiş

12 Ağustos 2021 09:28

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Temel problem alanlarında ve bilhassa kriz zamanlarında iktidarın doğru adımları atma kabiliyetinin zayıfladığı görülüyor. Bela bir kenarda patlamaya hazır dururken de geliyorum derken de aynı eylemsizlik ve kayıtsızlık yaşanıyor. Hükümet sorunlardan bıkmış halde ve zihninde bunları yok saymayı bir çözüm olarak belirlemiş, yola devam ediyor. Baş edilemeyen her probleme karşı elde standart bir izah paketi de hazırdır. İşin arkasında ya dış güçler ya da karanlık odaklar vardır ve her durumda muhalefet o güçlerin yerli işbirlikçisidir. İnanan inandığı kadar artık…"  düşüncesini dile getirdi. 

Mustafa Karaalioğluiktidar
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