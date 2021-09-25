Karar yazarı Karaalioğlu: Etikete ‘zincir’ vurmak enflasyonu düşürür mü?

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "'Soğan lobisi, karanlık patates odakları, hain et mihrakları' demek; 'enflasyonun sorumlusu zincir marketlerdir”'deyip parmak sallamak da işe yaramaz. Bırakın fiyatları düşürmeyi, işlerin kötü gidişini perdelemek adına insanları oyalamaya bile yetmez." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu yazısında, "Ekonomimin kötü yönetilmesinden daha elim olanı her defasında yeni bir düşman üretip serbest piyasa ekonomisini işlemez hale getirmektir. Şimdi yeniden bu aşamadayız… Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği ve hedefe koyduğu beş zincir marketle ilgili ne bildiklerini, bilmiyorum. Ama o zincirlerin bir ara çok moda olan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele/ Türkiye kazanacak' kampanyasında hükümete kayıtsız şartsız destek verdiğini biliyorum. Fiyat ve arz regülasyonu adına ne istenirse itiraz etmeden yerine getirdiklerini de herkes biliyor." görüşünü savundu.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticilerinin demeçleri ortada. Ne yaptıklarını ve bu yüzen ne kadar zarar ettiklerini anlatıyorlar. Zaten hepsi halka açık, ne kadar kar/zarar ettikleri de sır değil. Anlaşılan o ki bütün bunlar yetmedi ve dün dayanışmanın parçası olan zincirlerin şimdi “Enflasyon lobisi”ne terfi zamanları geldi. Parmaklar onlara doğru sallanıyor… Serbest piyasadan geriye ne kaldıysa onu silip süpürme zamanı da geldi demek. Zincirli zincirsiz, suçu olan cezasını çekmeli elbette ama düşük gelir/yüksek fiyat sarmalına mahkum olan milyonlarca insanı komplo teorileriyle oyalamanın lüzumu yok. Beş zincir market iki senedir Rekabet Kurulu tarafından denetleniyor. Kafalarının üzerinde Demokles Kılıcı eksik bırakılmıyor ama buna ağmen enflasyon düşmüyor!"