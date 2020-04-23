Karar yazarı Karaalioğlu: “Dünya düzeni yıkılıyor, bize fırsat doğuyor” demek temenni bile değil hayaldir

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, yeni tip Koronavirüs salgınının ardından her şeyin eskisi gibi olacağı, kapitalizmde bir değişiklik yaşanmayacağını belirtti.

Karaalioğlu, "2020 ne kadar tatsız ve verimsiz geçecek olsa da kapitalizmin bencilliği ve kendini yeniden yaratma gücü yine galip gelecek… Yeni yollar ve yöntemler hızla devreye girecek. Virüs belasının suçlusu kapitalizmin hırsı ve bencilliği ya da insanı ihmal edişi olabilir ama çıkış yine oradan bulunacak. “Ekonomi” virüse karşı kısa süre içinde üstünlük kurmayı başaracak. Daralan sektörlerin yanında genişleyen sektörler toplam ticaret hacminin korunmasını ve hatta artmasını sağlayacak. Dünyanın evlere ve içine kapanması uzun sürmeyecek, zenginlik kaybı en fazla iki mevsimi geçmeyecek. Normale dönüşün ölçüsü küresel ticaret hacmi ise 'her şey yine eskisi gibi olacak.' İnsanlığın hayat kalitesi alışkanlığı ve daha azına razı olmama özelliğiyle, küresel sermayenin iştah ve akış becerisi başka bir senaryoya izin vermeyecek." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Olup biteceklerden bize; yani Türkiye’ye düşen ise ne yazık ki bu kadar iyimserliğe izin vermiyor. Dünyada ekonomi bir şekilde canlanacağı için mesele yok, diyebilmek kolay olmayacak. Zaten virüs öncesi krizde olduğumuz için ve salgına ters ayakta yakalandığımız için geri dönüş; yani ekonomide canlanma ve işsizliği önlemek bizim için daha zor olacaktır. İki ay öncesine kadar iyi bir ekonomi için ihmal ettiğimiz ne varsa, onarılmadığı ve düzeltilmediği takdirde yeni dönemde sorun olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Karaalioğlu yazısında şunları kaydetti:

Bütün şartlarımız aynen dururken, “Dünya düzeni yıkılıyor, bize fırsat doğuyor” demek temenni bile değil hayaldir. Fırsat hazır olana, gücü ve bilhassa vizyonu olana doğar, bunu unutmayalım. Unutmayalım da dünyanın işi yoluna girdiği zaman hala ters ayakta bekleyip, “Virüs aslında bize karşı bir komploydu” diye hayıflanmayalım.

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