Karar yazarı Karaalioğlu: Değişim havası biraz dinsin, komplo teorileri tazelenmiş ve yenilenmiş olarak geri döner

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, “Sosyopolitik zemine komplo teorileri hakim olduktan sonra, bütün sıradışı fikirler ve akla gelmeyecek zehirli düşünceler orada hayat bulabilir. Özellikle, bizim gibi ve bizden daha geri toplumlarda komploculuk lezzetli, cazip ve açıklayıcı bir malzemedir. Eski güzel günlerle gelmesi beklenen başka güzel günler arasındaki acılı günleri çekilir kılan da çoğu zaman bu zihin yapısıdır.” düşüncesini dile getirdi. Karaalioğlu, “Değişim havası biraz dinsin, komplo teorileri tazelenmiş ve yenilenmiş olarak geri döner” görüşünü savundu.

Karaalioğlu yazısında, “Türkiye’de de ekonomiden dış politikaya kadar bir numaralı motivasyon ve gerekçe karanlık odaklar, dış güçler olmadı mı? Yeni reform rüzgarı heveslendirmesin; bundan sonra da öyle olmayacak mı? Senelerdir, ekonomimizin aslında çok iyi olmasına rağmen döviz kurunun birtakım karanlık güçler tarafından spekülasyonlarla artırıldığını tekrarlayan bir yönetim var. O yönetimin en güçlü adamı gitti, döviz birdenbire düştü ama teorisi hala ayakta. Şu değişim havası biraz dinsin, komplo teorileri tazelenmiş ve yenilenmiş olarak geri de döner. Hem de ne inanılmaz hikâyelerle…” ifadesini kullandı.