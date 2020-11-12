Karar yazarı Karaalioğlu: Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu hâlin hâl, gidişin gidiş olmadığını düşünüyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, “Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu hâlin hâl, gidişin gidiş olmadığını düşünüyor. Sadece bakan değişimiyle ortaya çıkan olumlu tablonun bile tahminlerin ötesinde fırsat yarattığını ve politik geleceği için daha iyi olacağını farketmiş olmalıdır.” görüşünü savundu.

Karaalioğlu, “Ama demokrasi duygusunu geri getirmek, hukuku gerçekten üstün kılmak, şeffaf olmak ve bilhassa da liyakat sahipleriyle çalışmak Erdoğan’ın alışkanlıkları açısından hiç de kolay değildir. İşaretlerini verdiği teşebbüste ciddiyse, seçmen nezdindeki kredisi yüksek seyirde devam ederken, idareyi demokratik tarza çevirme bahsindeki kredisini tartıya çıkarmış olacaktır.” düşüncesini dile getirdi.

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