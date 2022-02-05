Karar yazarı Karaalioğlu: Bu saatten sonra o inşaatı durduracak tek şey sadece İlim Yayma’nın vicdanıdır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, İstanbul Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozacağı gerekçesiyle tepki gösterilen bina için, “Bu saatten sonra o inşaatı durduracak tek şey sadece İlim Yayma’nın vicdanıdır” dedi.

“Her yere yapılabilecek bir binayı, benzeri yapılamayacak bir kültür mirası olan Süleymaniye Camii’nin kapısına dikmeyi anlatabilmek mümkün değildir diyerek söz konusu durumu eleştiren Karaalioğlu, “Ne hazin ki, geçmişin mirasıyla övünen, tarih ve medeniyet bahsinde en ileri giden kadroların nezaretinde oldu bütün bunlar. Kültür ve mimari mirasa en çok sahip çıkması beklenenler yol verdi bu yürüyüşe. Bu yanlış yürüyüş, en sonunda gelip Süleymaniye’nin kapısına dayanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Tartışmalar büyüyor, itirazlar artıyor, kimileri sinirleniyor, kimileri üzülüyor. Anlaşılan o ki, bina planlandığı gibi yapılacak olursa iyi bir hatırası olmayacaktır. Tartışmalar zihinlere o tatsız görüntüyü kazıdı” diyen Karaalioğlu, “Bu saatten sonra o inşaatı durduracak tek şey sadece İlim Yayma’nın vicdanıdır. Muhafazakar düşünce ve eğitim dünyasının en köklü, en itibarlı ve en aklı selim kurumlarından birisi olan İlim Yayma, sadece kendisi isterse bu yanlış yoldan dönebilir. Dönerse de itibarına itibar katar, gönüllerde büyür. Aksi takdirde Süleymaniye Camii’nin silüetini kapatan bir binası olur” görüşünü ifade etti.

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